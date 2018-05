Del Potro bate Cilic de virada em quase 5h e leva decisão da Davis para 5º jogo

Em um duelo épico de 4 horas e 53 minutos de duração, Juan Martín del Potro venceu Marin Cilic por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 2/6, 7/5, 6/4 e 6/3, e levou para o quinto jogo a decisão do confronto entre Argentina e Croácia pela final da Copa Davis, neste domingo, em Zagreb.

Com o triunfo sobre o atual sexto colocado do ranking mundial, a série melhor de cinco partidas entre os dois países ficou empatada por 2 a 2 e será definida no duelo entre Ivo Karlovic e Federico Delbonis, que também acontecerá neste domingo.

Antes disso, na sexta-feira, Cilic abriu o embate entre as duas nações derrotando Delbonis, mas Del Potro deixou tudo igual para a Argentina ao bater Karlovic. No sábado, no confronto de duplas, Del Potro e Leonardo Mayer foram superados Cilic e Ivan Dodig e viram o time da casa ficar a um triunfo do título.

Neste domingo, porém, Del Potro ganhou de Cilic de forma heroica para manter a Argentina viva na decisão em busca de um inédito título da Davis. Derrotados em quatro finais da competição, os argentinos foram mais uma vez empurrados em bom número pela sua fanática torcida em Zagreb, atenuando o fator casa para os croatas, que buscam o segundo troféu do tradicional torneio após terem sido campeões em 2005.

Entre os torcedores, por sinal, estava Diego Maradona, que vibrou muito e agradeceu aos céus pela vitória de Del Potro. Antes disso, porém, o maior jogador da história do futebol argentino e um dos maiores do futebol em todos os tempos viu Cilic abrir boa vantagem.

Em um primeiro set no qual cada tenista conquistou uma quebra de saque, o croata levou a melhor no tie-break ao vencer por 7/4. Já na segunda parcial, o tenista da casa foi bem superior ao confirmar todos os seus serviços e converter dois de três break points para fazer 6/2 e abrir 2 a 0.

O ex-Top 10 e atual 38º colocado do ranking mundial, porém, não se abalou e começou a dar início a uma grande virada no terceiro set. Sem oferecer nenhuma chance de quebra a Cilic, converteu um de cinco break points para aplicar o 7/5 que manteve a Argentina viva na decisão.

Na quarta parcial, mais uma vez sem sofrer quebras de saque, Del Potro voltou a conseguir converter um de cinco break points para fazer 6/4 e empatar o jogo.

A torcida argentina delirava com a reação, mas já no primeiro game do quinto set Cilic conseguiu uma quebra de serviço e parecia partir rumo ao triunfo. Entretanto, Del Potro já devolveu a quebra no segundo game e converteu um novo break point no oitavo para fazer 5/3 e sacar para o jogo. E, com lindos golpes do fundo de quadra, o argentino fechou o jogo em 6/3 para deixar tudo empatado no confronto entre as duas nações.

Antes disso, ele ainda conseguiu a jogada mais bonita do jogo e certamente desta final até aqui ao dar um lobby com direito a um gran willy, que é quando o tenista rebate a bola por meio de suas pernas estando de costas para o seu adversário.