Del Potro bate Cilic e vai à semifinal no Aberto dos EUA O cabeça-de-chave número seis, o argentino Juan Martin Del Potro, chegou à sua segunda semifinal de grand slam do ano depois de vencer o croata Marin Cilic, com parciais de 4-6, 6-3, 6-2 e 6-1, no Aberto dos EUA nesta quinta-feira.