Del Potro bate sérvio, avança em Miami e voltará a enfrentar Raonic nos EUA

Em grande fase no circuito profissional do tênis, Juan Martín del Potro se garantiu nas quartas de final do Masters 1000 de Miami ao vencer o sérvio Filip Krajinovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta terça-feira. Com o triunfo, o argentino avançou para encarar na próxima fase o canadense Milos Raonic, que horas mais cedo eliminou o francês Jeremy Chardy também em sets diretos.

Desta forma, Del Potro vai reencontrar o rival do Canadá menos de duas semanas depois de enfrentá-lo no Masters 1000 de Indian Wells, também nos Estados Unidos, onde superou o adversário nas semifinais antes de derrotar o suíço Roger Federer em uma decisão épica na importante competição realizada em quadras duras.

Del Potro chegará embalado por uma sequência invicta que ele ampliou para 14 partidas nesta terça. Neste período, ele também foi campeão do ATP 500 de Acapulco, no México, e na sequência foi até os Estados Unidos para conquistar, em Indian Wells, o seu primeiro título de um torneio da série Masters 1000 na carreira.

Desta vez, o atual sexto colocado do ranking mundial só teve maiores dificuldades para confirmar favoritismo diante de Krajinovic, 27º da ATP, no primeiro set do duelo, no qual o sérvio chegou a conquistar uma quebra de saque. O tenista sul-americano, porém, converteu dois de quatro break points para fechar a primeira parcial em 6/4.

Já no segundo set, sem ter o seu serviço ameaçado por nenhuma vez, Del Potro aproveitou mais duas de três oportunidades de ganhar games no saque do adversário para aplicar o 6/2 que liquidou o confronto em 2 a 0.

Há menos de duas semanas, em Indian Wells, o argentino atropelou Raonic com parciais de 6/2 e 6/3 para ir à decisão em Indian Wells. Ex-Top 10, o canadense hoje é o 25º colocado do ranking e ganhou dois dos quatro duelos que travou com o sul-americano.

Em outro jogo encerrado há pouco em Miami, ainda válido pela terceira rodada, o norte-americano Frances Tiafoe superou o checo Tomas Berdych por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/2 e 7/6 (7/1), para avançar às oitavas de final. Essa partida chegou a ser interrompida pela chuva antes de ser reiniciada no décimo game da última parcial. O próximo adversário de Tifoe será o sul-africano Kevin Anderson, sexto cabeça de chave da competição.