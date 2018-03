Del Potro bate Thiem e vai encarar Zverev na semifinal em Acapulco

O argentino Juan Martín del Potro surpreendeu o austríaco Dominic Thiem na noite de quinta-feira e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Acapulco. No saibro mexicano, o cabeça de chave número 6 passou pelo terceiro favorito da competição por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7).

Del Potro precisou de 1h42min de jogo para garantir a classificação à sua segunda semifinal nesta temporada - em Auckland, perdeu na decisão para Roberto Bautista Agut. O argentino comandou o primeiro set contra Thiem e soube superar o momento mais difícil no segundo para avançar.

Agora, Del Potro terá pela frente na semifinal outro cabeça de chave em Acapulco, o alemão Alexander Zverev, segundo favorito da competição. Do outro lado da chave, o sul-africano Kevin Anderson, quinto cabeça de chave, vai enfrentar o norte-americano Jared Donaldson.

Entre as mulheres, a ucraniana Lesia Tsurenko, cabeça de chave número 7, passou pela francesa Kristina Mladenovic, segunda favorita, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Agora, Tsurenko terá pela frente nas semifinais a australiana Daria Gavrilova, terceira cabeça de chave.

Quem também surpreendeu foi a sueca Rebecca Peterson, que eliminou a chinesa Shuai Zhang, quarta cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Vinda do qualifying, Peterson vai encarar na semifinal a suíça Stefanie Voegele, que bateu a favorita Sloane Stephens nas quartas.