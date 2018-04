Del Potro derrota Roddick e faz final contra Murray

Depois de eliminar o espanhol Rafael Nadal, atual campeão da competição, pelas quartas de final, Del Potro chegou embalado para o jogo deste sábado. Além disso, o argentino vinha da conquista no Torneio de Washington, na semana passada, justamente sobre Roddick. No entanto, com uma quebra no décimo game do primeiro set, o norte-americano começou a complicar as coisas para Del Potro.

Após a derrota na primeira parcial, o número 6 do mundo voltou com tudo para o set seguinte. Seguro no piso sintético de Montreal, Del Potro venceu o segundo set com um aproveitamento de 81% nos pontos de primeiro saque. Na próxima parcial, porém, o quinto colocado do ranking mundial teve o jogo nas mãos. Após um erro do argentino, Roddick mostrou nervosismo e desperdiçou um match-point.

Quando a duração do confronto já passava de duas horas, Roddick diminuiu ainda mais suas chances ao cometer dupla-falta e permitir a quebra de Del Potro. Irritado, o norte-americano quebrou a raquete e não conseguiu mais retomar o controle do jogo. Restou então ao argentino fechar o jogo e encerrar a boa campanha de Roddick, que eliminou o sérvio Novak Djokovic nas quartas.

Na decisão em Montreal, Del Potro terá pela frente o escocês Andy Murray. Também neste sábado, ele superou o francês Jo-Wilfred Tsonga, garantindo o posto de número 2 do mundo. Assim, acabou por desbancar Nadal na vice-liderança do ranking. Na final a ser disputada neste domingo, Murray ainda tem a seu favor a vantagem nos confrontos diretos contra Del Potro: 3 a 1.