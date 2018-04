Del Potro desiste de Paris e ficará fora do ATP Finals

Antes de anunciar a sua desistência de Paris, Del Potro foi surpreendido pelo espanhol Marcel Granollers na semifinal do Torneio de Valência, no último sábado. "Meu ombro começou a me incomodar em Valência e piorou depois a cada rodada (da competição)", disse Del Potro neste domingo.

Depois de se recuperar de uma grave lesão no pulso que o tirou de quase toda a temporada passada do circuito profissional, Del Potro conseguiu uma grande retomada neste ano, no qual recuperou muitos postos no ranking mundial e ganhou dois títulos.

Anteriormente, o espanhol Rafael Nadal anunciou, na última quinta-feira, a sua desistência do Masters de Paris. A Argentina irá enfrentar a Espanha na final da Copa Davis, entre 2 e 4 de dezembro, em Sevilha, onde é esperada a presença de Del Potro e Nadal para defender os seus respectivos países.