Del Potro e Dimitrov vencem com dificuldades e avançam à 3ª rodada em Miami

Campeão no último fim de semana em Indian Wells ao superar o suíço Roger Federer na decisão, Juan Martin del Potro manteve o embalo na sua estreia no Masters 1000 de Miami. Nesta sexta-feira, o número seis do mundo superou o holandês Robin Haase, o 44º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2, em 2 horas e 9 minutos.

Esta foi a 12ª vitória consecutiva de Del Potro, que foi campeão do Torneio de Acapulco antes do Masters 1000 de Indian Wells. Os dois sets iniciais do duelo com Haase foram equilibrados, mas depois o argentino se impôs no terceiro, assegurando o seu triunfo com alguma tranquilidade. Na terceira rodada, o seu adversário vai ser o japonês Kei Nishikori.

Também com dificuldades, o búlgaro Grigor Dimitrov também venceu em Miami. O número quatro do mundo derrotou o alemão Maximilian Marterer, 73º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1. O seu próximo oponente no evento norte-americano será o francês Jeremy Chardy, número 90 do mundo e algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva.

Com 14 aces, o norte-americano John Isner, o número 17 do mundo, superou o checo Jiri Vesely (64º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 1/6 e 6/3, em 2 horas e 5 minutos. E o seu próximo adversário em Miami vai ser o russo Mikhail Youzhny (102º) superou Gilles Muller por 4/6, 6/4 e 6/2

Na terceira rodada, o croata Marin Cilic terá pela frente o canadense Vasek Pospisil (77º), que fez 7/5 e 6/4 no russo Andrey Rublev. O norte-americano Jared Donaldson e o sul-coreano Hyeong Chung também avançaram à terceira rodada em Miami nesta sexta-feira.