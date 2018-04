Del Potro e Djokovic vencem em exibição na Austrália Figurando entre os principais favoritos ao título do Aberto da Austrália, que começa na próxima segunda-feira, o argentino Juan Martín Del Potro e o sérvio Novak Djokovic avançaram, nesta quarta-feira, à semifinal do torneio amistoso Kooyong, realizado em Melbourne, cidade que é palco do primeiro Grand Slam do ano.