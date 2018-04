Del Potro é quinto no ranking, e Nadal retoma o segundo lugar

O espanhol Rafael Nadal retomou o segundo lugar no ranking da ATP após a disputa do US Open. Semifinalista em Flushing Meadows, ele conseguiu superar o escocês Andy Murray, retomando a posição que ocupava até agosto. Na lista divulgada nesta terça, Nadal tem 8.845 pontos, contra 8.390 do rival.

A liderança continua com Roger Federer. Apesar da derrota na final, o suíço está com 11.240, com boa margem para os adversários, e tem tudo para fechar o ano com o número 1. O algoz de Federer na decisão, Juan Martin del Potro, recuperou o quinto lugar, superando Andy Roddick.

Os brasileiros no top 100 também ganharam posições. Mesmo com a derrota para Jose Acasuso na primeira rodada, Marcos Daniel subiu para o 56º lugar, o melhor de sua carreira profissional. Thomaz Bellucci, que passou pelo qualifying e foi à segunda rodada, ganhou quatro posições e agora é o 65º.

Confira o ranking da ATP, 15/9:

1.º - Roger Federer (SUI), 11.240

2.º - Rafael Nadal (ESP), 8.845

3.º - Andy Murray (GBR), 8.390

4.º - Novak Djokovic (SER), 7.480

5.º - Juan Martin Del Potro (ARG), 6.825

6.º - Andy Roddick (EUA), 5.310

7.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.950

8.º - Nikolay Davydenko (RUS), 3.535

9.º - Fernando Verdasco (ESP), 3.430

10.º - Gilles Simon (FRA), 3.090

11.º - Robin Soderling (SUE), 3.015

12.º - Fernando Gonzalez (CHI), 2.885

13.º - Gael Monfils (FRA), 2.355

14.º - David Nalbandian (ARG), 2.225

15.º - Marin Cilic (CRO), 2.195

16.º - Tommy Robredo (ESP), 2.045

17.º - Radek Stepanek (RCH), 2.030

18.º - Tomas Berdych (RCH), 2.025

19.º - David Ferrer (ESP), 1.785

20.º - Tommy Haas (ALE), 1.780

56.º - Marcos Daniel (BRA), 890

65.º - Thomaz Bellucci (BRA), 813

116.º - Thiago Alves (BRA), 502

165.º - Julio Silva (BRA), 354

170.º - Ricardo Hocevar (BRA), 347