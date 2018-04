Del Potro é recebido como herói na Argentina após título

O tenista Juan Martin del Potro chegou nesta quarta-feira à Argentina, e foi recebido como herói em seu país depois da conquista do título do US Open, o seu primeiro em torneios do Grand Slam.

Torcedores e imprensa marcaram presença no aeroporto de Buenos Aires para receber o campeão. Del Potro posou para fotos, deu autógrafos e concedeu uma entrevista coletiva. O jovem de 20 anos não escondeu o cansaço. "Dormi poucas horas, estou exausto, mas muito feliz."

O argentino deve encontrar-se com a presidenta Cristina Kirchner e ainda nesta quarta partirá de carro para Tandil, sua cidade natal. "Isso aqui é uma loucura. Quero aproveitar esse momento com o meu povo", disse o quinto colocado no ranking mundial, que superou o número 1 Roger Federer por 3 sets a 2 na decisão.

Segundo o tenista, o encontro com a torcida o ajudará a entender a dimensão de seu feito. "Quanto estiver com meu povo, vou perceber o tamanho de tudo o que fiz", disse na terça-feira, quando passou o dia atendendo à imprensa internacional em Nova York.