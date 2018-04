Del Potro, Murray e Roddick avançam na Austrália

O argentino Juan Martin del Potro avançou nesta sexta-feira às oitavas de final do Aberto da Austrália. Quarto cabeça de chave do primeiro Grand Slam do ano, o tenista obteve o feito ao vencer o alemão Florian Mayer por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6, 6/4 e 7/5.

Com o resultado, o atual campeão do Aberto dos Estados jogará por um lugar nas quartas de final contra o vencedor do confronto entre o croata Marin Cilic, 14.º cabeça de chave, e o suíço Stanislas Wawrinka, que será encerrado também nesta sexta-feira.

E, se Del Potro confirmou o seu favoritismo, o britânico Andy Murray fez o mesmo nesta sexta-feira. Quinto cabeça de chave em Melbourne, ele superou o francês Florent Serra por 3 sets a 0, com 7/5, 6/1 e 6/4.

Após a tranquila vitória, Murray agora irá encarar nas oitavas de final o norte-americano John Isner, que surpreendeu o francês Gael Monfils, 12.º cabeça de chave, com parciais de 6/1, 4/6, 7/6 e 7/6.

Outro norte-americano que avançou nesta sexta-feira foi Andy Roddick. Sétimo cabeça de chave e algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na segunda rodada da competição, o tenista sofreu para superar o espanhol Feliciano Lopez por 3 sets a 1, de virada, com 6/7, 6/4, 6/4 e 7/6.

O resultado obtido por Roddick irá propiciar um confronto de favoritos nas oitavas de final contra Fernando González. Cabeça de chave número 11 do Grand Slam, o chileno avançou às oitavas de final ao vencer uma batalha de cinco sets com Evgeny Korolev, do Casaquistão, com parciais de 6/7, 6/3, 1/6, 6/3 e 6/4.