Del Potro sente lesão e abandona torneio de exibição

O argentino Juan Martín Del Potro, número quatro do mundo, sofreu uma lesão no punho nesta quinta-feira e decidiu abandonar o torneio de exibição de Kooyong, em Melbourne, a poucos dias do início do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.

Del Potro havia disputado apenas uma partida na competição, uma vitória por duplo 6/3 sobre o croata Ivan Ljubicic. Na sexta-feira, ele deveria enfrentar o francês Jo-Wilfried Tsonga pelas semifinais do torneio, que não vale pontos no ranking da ATP.

A lesão no punho, porém, afastou o argentino da competição. Del Potro quer se preservar para o início do Aberto da Austrália, na segunda-feira. O tenista não comentou sobre a gravidade do machucado. Já o empresário do atleta, Ugo Colombini, minimizou a lesão.

"Não acredito que tenha algum risco [de ficar de fora do Aberto da Austrália]. Deve ser apenas uma precaução. Não acho que isso será um problema", declarou o agente do jogador.

Campeão do US Open e um dos favoritos ao título em Melboune, Del Potro abandonou o Masters 1000 de Xangai, em outubro, por causa de uma tendinite no punho direito.