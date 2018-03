Del Potro sofre, mas vence duelo argentino e vai às quartas em Indian Wells

Foi mais sofrido do que o esperado, mas Juan Martín del Potro está nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Após um começo lento, o argentino buscou a virada sobre o compatriota Leonardo Mayer e venceu o jogo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 6/3, na noite desta quarta-feira.

O atual número oito do mundo conseguiu se recuperar nos dois sets finais da partida apesar das dores nas costas, que até exigiram um atendimento médico, durante a segunda parcial. Com a vitória, o argentino vai encarar na sequência o alemão Philipp Kohlschreiber, que avançou ao eliminar o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/4 e 7/6 (7/1).

No segundo jogo contra Mayer no circuito profissional, Del Potro teve dificuldades no set inicial. Sofreu uma quebra e sequer conseguiu ameaçar o saque do rival, atual 47º do mundo. Na segunda parcial, quando o adversário começou a cometer mais erros, Del Potro soube tirar vantagem da nova situação da partida e empatou o duelo.

Passado o susto do início do jogo e o atendimento nas costas, o favorito enfim deslanchou no terceiro set. Longe de lembrar a atuação do começo, ele faturou duas quebras de saque e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da parcial, sacramentando a virada após 2h29min.

Em outro confronto finalizado na noite desta quarta, o norte-americano Sam Querrey fez valer o maior domínio na quadra dura de Indian Wells para levar a melhor sobre o espanhol Feliciano López pelo placar de 6/3 e 6/4. Querrey agora aguarda o duelo entre o cipriota Marcos Baghdatis e o canadense Milos Raonic.