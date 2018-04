Del Potro sofre, mas vira sobre Dolgopolov em estreia Juan Martín Del Potro sofreu em sua estreia no saibro do Masters 1000 de Montecarlo, nesta terça-feira. Diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov, o argentino saiu atrás no placar, mas superou a irregularidade para vencer o segundo e o terceiro sets, fechando o jogo por 1/6, 6/4 e 6/3.