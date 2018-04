Del Potro supera batalha contra Blake na Austrália

Com o resultado, Del Potro enfrentará o alemão Florian Mayer por uma vaga nas oitavas de final do primeiro Grand Slam do ano. Mayer avançou à terceira rodada ao bater o sérvio Viktor Troicki, 29.º cabeça de chave, por 3 sets a 1, com 4/6, 6/4, 7/6 e 6/1.

A vitória também fez Del Potro empatar no retrospecto de duelos contra Blake. O confronto desta quarta-feira foi apenas o segundo entre os dois tenistas e o norte-americano levou a melhor no primeiro, quando superou o argentino no Torneio de Las Vegas de 2007.

Além de Del Potro, outros dois cabeças de chave que confirmaram o seu favoritismo nesta quarta-feira foram o chileno Fernando González e o francês Gael Monfils, 11.º e 12.º mais bem classificados em Melbourne, respectivamente. O primeiro deles avançou à terceira rodada ao superar o turco Marsel Ilhan por 3 sets a 0, com 6/3, 6/4 e 7/5. Já Monfils ficou a um passo das oitavas de final ao derrotar o croata Antonio Veic por triplo 6/4.

Na próxima rodada, González irá enfrentar Evgeny Korolev, do Casaquistão, que nesta quarta-feira superou o favoritismo do checo Tomas Berdych, 21.º cabeça de chave, ao vencer por 6/4, 6/4 e 7/5. Já Monfils terá pela frente agora o norte-americano John Isner, que bateu o irlandês Louk Sorensen por 6/3, 7/6 e 7/5.