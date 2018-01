Del Potro supera Ferrer e faz final com Bautista Agut em Auckland

Donos de títulos do Torneio de Auckland, ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália, o argentino Juan Martin del Potro e o espanhol Roberto Bautista Agut se enfrentarão neste sábado pela decisão do evento neozelandês após vencerem suas respectivas semifinais nesta sexta-feira.

Segundo cabeça de chave e número 12 do mundo, Del Potro, campeão em 2009 em Auckland, venceu o espanhol David Ferrer, dono de quatro taças do evento e 38º colocado no ranking, por duplo 6/4, em 1 hora e 45 minutos, eliminado o ex-Top 3 e se classificando à final da primeira competição que disputa em 2018.

Além disso, Del Potro retornará ao grupo dos dez melhores tenistas do mundo na próxima atualização do ranking. Antes, neste sábado, tentará faturar o 21º título da sua carreira.

Para isso, terá que superar Bautista Agut (21º), atual campeão do torneio, que precisou de quase três horas para derrotar o holandês Robin Haase (43º) por 6/7 (7/9), 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5). Del Potro está em vantagem de 3 a 1 no confronto com o espanhol.

ZEBRAS NA FINAL EM SYDNEY

O Torneio de Sydney, outro evento de nível ATP 250 disputado nesta semana e preparatório para o Aberto da Austrália, reunirá na decisão deste sábado duas "zebras": o russo Daniil Medvedev, oriundo do qualifying, e o australiano Alex de Minaur, que venceram suas semifinais de virada nesta sexta-feira.

Medvedev (84º) superou o italiano Fabio Fognini (27º) por 2/6, 6/4 e 6/1. Já De Minaur (167º), de apenas 18 anos, passou pelo francês Benoit Paire (42º) por 4/6, 6/1 e 6/1. Será a primeira final da carreira do australiano, que está em ascensão e foi semifinalista do Torneio de Brisbane na semana passada.