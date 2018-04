Del Potro surpreende Nadal e faz semifinal ante Roddick

Em seu primeiro torneio após dois meses parado por causa de uma lesão no joelho, Nadal mostrou que ainda não está com 100% de sua capacidade física e técnica e foi surpreendido pelo argentino Juan Martín Del Potro por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1.

Enquanto teve fôlego, Nadal equilibrou o jogo contra o cabeça de chave 6 em Montreal. Prova disso aconteceu no primeiro set, que foi equilibrado até o tie break, quando o argentino aproveitou melhor as chances e fechou em 7/5. Na segunda parcial, o gás do espanhol acabou e Del Potro ganhou a aprtida com extrema facilidade.

A derrota nesta sexta pode custar caro para Nadal. O espanhol terá de torcer muito neste sábado para o francês Jo-Wilfried Tsonga na sua semifinal contra o escocês Andy Murray. Isso porque, se o britânico vencer tomará a segunda colocação de Nadal na atualização do ranking mundial da ATP na próxima segunda. A liderança de Federer não está ameaçada.

O adversário de Del Potro na semifinal será o norte-americano Andy Roddick, que ganhou uma batalha contra o sérvio Novak Djokovic. Em dois equilibrados sets, o número 5 do mundo ganhou com as parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

"Estou me sentindo muito bem. Estou jogando muito bem nessas duas últimas semanas", disse Roddick, que foi vice-campeão do Torneio de Washington, no último domingo. "Estou com um ótimo saque e normalmente isso é um bom sinal para o meu jogo".