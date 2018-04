Del Potro surpreende Nadal e vai à final no Aberto dos EUA

O sexto cabeça-de-chave se impôs sobre o espanhol em 2 horas e 20 minutos de golpes impressionantes e irá para a final com o vencedor da disputa entre o pentacampeão Roger Federer ou o quarto cabeça-de-chave sérvio Novak Djokovic.

"É muito difícil para mim falar agora. Este é meu torneio favorito, não consigo acreditar neste momento", disse Del Potro, radiante.

"Estou muito perto de meu sonho, que é vencer aqui. Espero conseguir. Amanhã vou lutar até o último ponto, e ganhando ou perdendo acho que este é o melhor momento da minha vida."

Nadal entrou em quadra lutando com uma dor no abdômen e sua velocidade de saque estava claramente abaixo do normal, permitindo a Del Potro ser agressivo nas devoluções.

O primeiro set foi uma sucessão de chances perdidas e Nadal desperdiçou três oportunidades de quebra de serviço enquanto o argentino aproveitou duas, no quarto e no oitavo games.

O padrão se repetiu no segundo set, e embora Nadal continuasse a lutar no terceiro Del Potro estava muito forte e passeou em quadra até selar a vitória.

O placar refletiu a pior derrota em um grand slam da carreira de Nadal.

"Tem sido um ano um tanto infeliz para mim", disse Nadal. "Comecei o ano bem, mas o esporte é assim", disse.

"Em Cincinnati (no mês passado) e aqui, tive um problema abdominal, do lado direito e foi difícil sacar. Mas ele (Del Potro) está jogando muito bem e estou muito feliz por ele."