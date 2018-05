Del Potro vence a 2ª partida nos EUA após volta ao tênis Depois de 11 meses sem jogar, Juan Martin del Potro voltou ao tênis em grande forma. O argentino fechou a rodada noturna do Torneio de Delray Beach (EUA), já na madrugada brasileira desta sexta-feira, e avançou às quartas de final ao vencer o australiano John-Patrick Smith, número 135 do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Foi a segunda vitória de Del Potro no torneio.