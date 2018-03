Del Potro vence bósnio e se garante nas quartas de final em Delray Beach

Juan Martin del Potro está classificado às quartas de final do seu primeiro evento na temporada 2017 do tênis. Nesta quinta-feira, o argentino conquistou a sua segunda vitória no Torneio de Delray Beach ao derrotar o bósnio Damir Dzumhur, o 79º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3, em 2 horas e 23 minutos.

Preocupado com suas condições físicas, Del Potro demorou para estrear em 2017, depois de viver uma temporada de redenção no ano passado. Em 2016, após conseguir se afastar das lesões, ele conquistou a medalha de prata olímpica nos Jogos do Rio e avançou às quartas de final do US Open, fechando o ano com a conquista da Copa Davis pela Argentina.

Seu oponente nas quartas de final vai ser o norte-americano Sam Querrey. O número 35 do mundo é o atual campeão em Delray Bach e nesta quinta disparou 13 aces e venceu 24 dos 25 pontos disputados no seu primeiro serviço para superar o compatriota Jared Donaldson (100º) por 6/2 e 6/3.

Algoz de Ivo Karlovic, o norte-americano Donald Young (69º) bateu Taylor Fritz (112º), também dos Estados Unidos, por 4/6, 6/3 e 6/4. E como o belga Steve Darcis (57º) abandonou o evento logo após avançar às quartas de final, Young se tornou o primeiro tenista garantido nas semifinais em Delray Beach.

Esta sexta-feira terá outros dois duelos pelas quartas de final do Torneio de Delray Beach: Milos Raonic (Canadá) x Kyle Edmund (Grã-Bretanha) e Steve Johnson (Estados Unidos) x Jack Sock (Estados Unidos).