Del Potro vence Cilic de virada e vai à semi do US Open

O argentino Juan Martin Del Potro levou um susto nesta quinta-feira diante do croata Marin Cilic, algoz do favorito Andy Murray. O número 6 do mundo saiu atrás no placar, mas mostrou boa recuperação e obteve a virada, fechando por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/2 e 6/1.

Veja também:

PROGRAMAÇÃO - Os jogos do 11.º dia

US OPEN - Leia mais sobre o torneio

QUIZ - Responda às perguntas sobre o US Open

INFOGRÁFICO - Saiba tudo sobre o torneio

Com a vitória, Del Potro alcançou as semifinais do US Open. O resultado deixou o argentino em mais uma semifinal de Grand Slam, igualando a campanha deste ano em Roland Garros, quando parou no suíço Roger Federer.

A boa campanha, porém, esteve ameaçada no início da partida desta quinta-feira. Cilic confirmou a boa fase e se impôs no começo do jogo. Venceu o primeiro set e saiu na frente na segunda parcial, com uma quebra de vantagem.

Del Potro não se abateu com o ímpeto do rival e reagiu, aproveitando os erros do adversário - Cilic cometeu 53 erros não forçados em toda a partida. O argentino devolveu a quebra, virou o placar e igualou o jogo. O ritmo de Del Potro aumentou no terceiro set e a partida ficou ainda mais fácil na quarta parcial, quando chegou a abrir 5 a 0, antes de fechar o jogo após 2h30min.

Apesar da derrota, Cilic encerra sua participação no torneio com sua melhor campanha em um Grand Slam. O croata, 17.º do ranking nunca havia passado das oitavas de final. Desta vez, Cilic alcançou as quartas de final com uma vitória inesperada sobre Andy Murray, um dos favoritos ao título, por 3 sets a 0.

Mais cedo nesta quinta, os americanos Carly Gullickson e Travis Parrott fizeram a festa da torcida local ao conquistar o título das duplas mistas. A parceria, que entrou na competição por convite, surpreendeu os atuais campeões Cara Black e Leander Paes e venceram por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.