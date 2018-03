Del Potro vence de virada e pega Raonic na semifinal de Indian Wells

O argentino Juan Martín Del Potro, número 8 no ranking da ATP, derrotou nesta sexta-feira o alemão Philipp Kohlschreiber, 37º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, e garantiu vaga nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

+ Com lesão no braço, Sharapova desiste de disputar o Torneio de Miami

Na próxima fase, Del Potro terá pela frente o canadense Milos Raonic, número 38 do mundo, e que um pouco mais cedo bateu o norte-americano Sam Querrey, 21º do ranking, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/3, em 1h52min.

Finalista em Indian Wells em 2013, o argentino não começou bem a partida e deu a impressão de que o problema nas costas que o incomodou na fase anterior o atrapalharia novamente. No entanto, reagiu nos sets seguintes e conseguiu manter o alemão como freguês. Em nove duelos com o adversário, Del Potro venceu sete.

O argentino vai em busca do 21º título da ATP na carreira. Raonic chegou pela terceira vez na semifinal do Masters de Indian Wells, competição que nunca venceu. O canadense soma oito títulos da ATP no currículo.

Na outra semifinal, o tenista número 1 do mundo, Roger Federer, terá pela frente o croata Borna Coric, número 44 do ranking. Curiosamente, a última derrota de Federer nos Estados Unidos, em um torneio de quadra dura, foi para Del Potro.

O argentino bateu o suíço nas quartas de final do US Open do ano passado e impediu que acontecesse na semifinal o encontro de Federer com o espanhol Rafael Nadal. As semifinais de Indian Wells acontecem neste sábado, a partir das 14 horas (de Brasília).