Del Potro vence e encara Fish na semi em Delray Beach

Campeão do US Open de 2009, Del Potro praticamente não competiu no ano passado por conta de uma grave lesão no punho. Após passar por cirurgia, ele vem buscando recuperar seu espaço no circuito. Neste ano, ele já acumula as semifinais em Memphis e San Jose, ambos nos Estados Unidos, nas últimas duas semanas.

"Três semifinais em três semanas. É um grande retorno", celebrou o argentino, que chegou a ocupar o quarto lugar do ranking em 2009. Atualmente é o número 166. Em busca de uma vaga na decisão, Del Potro enfrentará o americano Mardy Fish, segundo cabeça de chave do torneio.

Algoz do brasileiro Ricardo Mello na segunda rodada, Fish eliminou nas quartas o colombiano Alejandro Falla por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Atual número 16 do mundo, o americano venceu o torneio em 2009.

A outra semifinal terá o sérvio Janko Tipsarevic e o japonês Kei Nishikori. Tipsarevic venceu o croata Ivan Dodig por 7/6 (7/0) e 6/1, enquanto seu rival bateu o americano Ryan Sweeting por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4.