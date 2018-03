Del Potro vence Kevin Anderson com facilidade e conquista o Torneio de Acapulco

Juan Martín del Potro teve muita tranquilidade na noite deste sábado para chegar ao seu 21º título na carreira. Sexto cabeça de chave e nono do mundo, o argentino não teve qualquer dificuldade para vencer o sul-africano Kevin Anderson na decisão do Torneio de Acapulco, disputado em quadras de saibro, no México.

+ Soares e Murray batem os irmãos Bryan e são bicampeões de duplas em Acapulco

Diante de um adversário que havia vencido nos seis duelos anteriores, Del Potro manteve a freguesia e ganhou por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em uma hora e quarenta minutos de confronto.

Com 12 aces e 78% de pontos vencidos com o primeiro saque, o argentino teve facilidade para confirmar o serviço e não cedeu nenhuma chance de quebra. Já o sul-africano, com apenas 42% de aproveitamento de pontos no segundo saque, salvou apenas um de três break points.

A boa vitória neste sábado coroou a excelente semana de Del Potro. Antes, também sem ceder nenhum set, ele despachara favoritos como o alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave e quinto do ranking, e o austríaco Dominic Thiem, terceiro pré-classificado.

O argentino, assim, chegou ao seu primeiro título na temporada - foi vice no Torneio de Auckland, no início do ano - e ao 21º da carreira. Sua última conquista havia sido em Estocolmo, em outubro de 2017.

Já Kevin Anderson, quinto cabeça de chave e oitavo do mundo, conquistou o Torneio de Nova York e foi vice em Pune neste ano. Na carreira, por sua vez, ele soma quatro títulos e 12 vice-campeonatos.