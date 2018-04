Del Potro vence Tomic na final e fatura título em Sydney

SYDNEY - O argentino Juan Martín Del Potro começou bem a temporada 2014 do tênis e faturou na madrugada deste sábado sem primeiro título no ano. Cabeça de chave número 1, ele confirmou seu favoritismo e derrotou na decisão do Torneio de Sydney o australiano Bernard Tomic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 53 minutos.

Campeão da competição no ano passado, Tomic não foi páreo para o número 5 do ranking mundial. Mesmo com o apoio da torcida da casa, o 52.º do mundo pouco incomodou Del Potro, que disparou oito aces e teve tranquilidade no seu saque, já que sequer cedeu oportunidades de quebra ao adversário.

Os dois tenistas agora se preparam para o Aberto da Austrália. Tomic terá pela frente na primeira rodada do Grand Slam nada menos que o líder do ranking mundial, o espanhol Rafael Nadal. Já Del Potro estreia contra o desconhecido Rhyne Williams, número 123 do mundo.