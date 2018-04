Del Potro vira nova baixa de peso em Roland Garros

BUENOS AIRES - Roland Garros teve confirmada nesta quarta-feira mais uma ausência de peso desta edição do Grand Slam, cuja chave principal começará a ser disputada no domingo em Paris. Depois de o britânico Andy Murray ter anunciado na última terça que não jogará o torneio por estar lesionado, o argentino Juan Martín del Potro avisou que não poderá atuar na capital francesa.

A ausência foi confirmada depois de o tenista ter sofrido nas últimas semanas com um quadro viral que afetou a sua condição física. Por conselho de seus médicos, o atual sétimo colocado do ranking mundial continuará a sua recuperação na Argentina.

"Estou triste por perder um torneio tão importante, logicamente é um golpe duro porque são torneios assim que você sempre sonhar ganhar", lamentou Del Potro, por meio de um comunicado, no qual depois completou: "Agora devo superar este momento, me recuperar por completo e voltar a me preparar para render a 100% nos próximos compromissos".

Por causa do quadro viral que o afetou, o argentino disputou apenas três torneios nos últimos três meses, em Miami, Montecarlo e Roma. E, após cair diante do francês Benoit Paire nas oitavas de final do ATP realizado na capital italiana, ele resolveu voltar para a Argentina e fazer novos exames.

Por não jogar esta edição de Roland Garros, Del Potro não defenderá os 360 pontos somados no ano passado, quando foi às quartas de final do Grand Slam francês, do qual acabou sendo eliminado pelo suíço Roger Federer. Hoje, o argentino tem 4.320 pontos no ranking da ATP, enquanto o francês Jo-Wilfried Tsonga vem logo atrás dele, em oitavo lugar, com 3.795.