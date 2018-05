Delbonis vence Karlovic, Argentina bate Croácia e conquista a Davis pela 1ª vez

Pouco depois de Juan Martín del Potro vencer Marin Cilic por 3 sets a 2, de virada, em um jogo de quase cinco horas, Federico Delbonis derrotou Ivo Karlovic por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, neste domingo, em Zagreb, em apenas 2h09min, e garantiu à Argentina o primeiro título de Copa Davis em sua história.

O resultado fez o país sul-americano fechar a série melhor de cinco jogos da decisão com a Croácia em 3 a 2, depois de a nação da casa ter aberto 2 a 1 de vantagem com a vitória na partida de duplas no último sábado, quando Del Potro e Leonardo Mayer foram batidos por Cilic e Ivan Dodig.

Antes de finalmente triunfarem na tradicional competição por países do tênis masculino, os argentinos haviam sido superados na final em 1981, pelos Estados Unidos, 2006 (Rússia), 2008 (Espanha) e 2011 (novamente diante dos espanhóis).

O sofrimento foi grande para a Argentina, pois Del Potro chegou a estar perdendo por 2 sets a 0 neste domingo, antes de conquistar uma incrível virada. Já na sexta-feira, o mesmo Del Potro derrotou Karlovic para deixar a final empatada por 1 a 1, depois de Cilic ter aberto 1 a 0 para os croatas ao bater Delbonis.

Atual 41º colocado do ranking mundial, Delbonis não se intimidou com a experiência de Karlovic, atual 20º tenista da ATP, e o fator da casa no quinto e derradeiro jogo desta decisão, também porque a presença e o apoio dos argentinos eram grandes na Arena Zagreb, onde até Maradona esteve presente desde a última sexta-feira para torcer pelos seus compatriotas.

No duelo deste domingo, Delbonis confirmou todos os seus saques no primeiro set e aproveitou a única chance que teve de converter um break point para abrir vantagem e depois fechar em 6/3. Na segunda parcial, por sua vez, o argentino voltou a ganhar todos os games que disputou com o serviço na mão e conquistou uma quebra em três oportunidades, fazendo o 6/4 que o deixou a Argentina mais perto de encerrar o jejum de títulos na Davis.

No quarto set, Delbonis voltou a conquistar uma quebra e colocou ainda mais pressão sobre Karlovic, que sucumbiu com o saque na mão novamente no sétimo game. E, com o serviço na mão, o argentino liquidou o duelo em 6/2. Após desperdiçar um match point em 40/0, ele fechou o jogo com um erro cometido por Karlovic do fundo de quadra.

A Croácia, campeã da Davis em 2005, desperdiçou a chance de conquistar um segundo título e justificou a condição de freguesa da Argentina, que já havia levado a melhor nos três confrontos anteriores entre os dois países na competição.