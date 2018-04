Dementieva assume quarto lugar com título em Toronto A russa Elena Dementieva subiu uma posição no ranking da WTA com a conquista do título do Torneio de Toronto no domingo ao derrotar a compatriota Maria Sharapova. Ela aparece em quarto lugar na lista, divulgada nesta segunda-feira, com 6.835 pontos, ultrapassando a sérvia Jelena Jankovic.