Dementieva avança em torneio alemão A tenista russa Elena Dementieva avançou nesta sexta-feira às semifinais do torneio de Filderstadt ao derrotar a suíça Myriam Casanova por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. Nos outros jogos do dia, a eslovaca Daniela Hantuchova venceu a norte-americana Alexandra Stevenson por 2 sets a 0 (6-1 e 6-2) enquanto a francesa Amelie Mauresmo superou a Tatiana Panova por 6-3 e 6-4.