Dementieva avança em torneio suíço A russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número 4, derrotou a francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 1 - parciais de 5/7, 6/2 e 6/4 -, nesta quarta-feira, e avançou às quartas-de-final do WTA de Zurique, na Suíça. Outra russa, Nadia Petrova, também segue no torneio ao bater a espanhola Conchita Martínez por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Em outros jogos desta quarta, duas vitórias italianas. Francesca Schiavone ganhou da compatriota Roberta Vinci, por 2 sets a 1 - parciais de 5/7, 6/2 e 6/1 -, e Flavia Pennetta venceu a checa Kveta Peschke também por 2 a 1 - parciais de 1/6, 6/1 e 6/4.