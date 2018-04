Dementieva bate Capriati e vai à final A chave feminina do US Open - o último Grand Slam da temporada - terá uma final russa. A tenista Elena Dementieva derrotou a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1 nesta sexta-feira e garantiu sua vaga na decisão. A russa começou dominando e venceu o primeiro set com supreendente facilidade, fazendo 6/0. Na segunda série, Capriati reagiu e emaptou ao fazer 6/2. O terceiro set só foi dedicido no tie-break, quando a russa foi melhor e venceu com parcial de 7/6 (7-5). Na briga pelo título, Dementieva vai enfrentar a sua compatriota Svetlana Kuznetsova, que na abertura da rodada derrotou Lindsay Davenport (EUA), também em três sets, de virada. As parciais foram de 1/6, 6/2 e 6/4. A final está marcada para este sábado às 21 horas (de Brasília).