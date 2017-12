Dementieva bate Davenport e pega Mauresmo A tenista Elena Dementieva surpreendeu a norte-americana Lindsay Davenport e venceu o duelo deste domingo, em Roland Garros, pelas oitavas-de-final do Aberto da França. A russa marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. A adversária de Dementieva nas quartas-de-final será a francesa Amelie Mauresmo, que eliminou a búlgara Magadalena Maleeva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Maria Sharapova, também da Rússia, derrotou a alemã Marlene Weingartner, por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1.