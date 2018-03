Dementieva bate Ivanovic e vai à final do Torneio de Berlim

A russa Elena Dementieva aproveitou o cansaço da sérvia Ana Ivanovic para vencê-la por 6/2 e 7/5 e garantir presença na final do Torneio de Tênis de Berlim, contra sua compatriota Dinara Safina. Horas antes de entrar em quadra contra Dementieva, Ivanovic tinha superado a húngara Agnes Szavay por 3/6, 6/4 e 6/3. A partida entre as duas, que seria na sexta, acabou adiada. Com isso, Dementieva se aproveitou da falta de concentração da sérvia e conseguiu a vaga na decisão. Já Safina chegou à final após passar por Victoria Azarenka, de Belarus, por 6/4 e 6/1. Dementieva, nona do mundo, busca seu segundo título na temporada - venceu em Moscou. Já Safina, atual número 17, quer a primeira conquista de 2008.