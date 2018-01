Dementieva conquista o título em Xangai A tenista russa Elena Dementieva conquistou neste domingo o título do Torneio de Xangai, que distribuiu US$ 585 mil em prêmiso. Cabeça-de-chave número 1, ela derrotou na final a norte-americana Chanda Rubin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Na semana passada, Dementieva tinha derrotado a mesma Rubin na final do Torneio de Bali. Dessa vez, em Xangai, a russa somou seu terceiro título como profissional.