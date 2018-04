Dementieva conquista título do Torneio de Toronto

Em uma final entre tenistas russas, Elena Dementieva conquistou o título do Torneio de Toronto, disputado em quadras rápidas e que distribui US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 3,7 milhões). Neste domingo, a número 5 no ranking da WTA derrotou Maria Sharapova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 2 horas e 3 minutos.

O título mostrou que Dementieva é uma das fortes candidatas ao título do US Open, já que na semifinal a tenista russa havia passado pela norte-americana Serena Williams com facilidade. Agora ela passa a ter 14 títulos na carreira, sendo que já tinha outra duas conquistas em 2009: o Torneio de Auckland e o Torneio de Sydney.

Além disso, diminuiu um pouco o seu retrospecto contra Sharapova. Dementieva tem três vitórias contra oito triunfos da compatriota. Apesar da derrota, Sharapova também tem o que comemorar nesta semana. Afinal, a decisão do Torneio de Toronto foi a primeira disputada por ela desde que se recuperou de uma lesão no ombro que a afastou das quadras por nove meses.