Dementieva é a ultima semifinalista A tenista russa Elena Dementieva garantiu nesta terça-feira a última vaga nas semifinais do Torneio de Roland Garros ao derrotar a francesa Amelie Mauresmo por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 9, Dementieva venceu com parciais de 6/4 e 6/3. Na semifinal, a russa vai enfrentar a argentina Paola Suarez, que se classificou ao derrotar a russa Maria Sharapova também em dois sets: 6-1 e 6-3. Na outra semifinal, a norte-americana Jennifer Capriati vai enfrentar a russa Anastasia Myskina. Capriati avançou ao ganhar de sua compatriota Serena Williams por 2 sets a 1, parciais de 6-3, 2-6, 6-3. Myskina, por sua vez, passou por Venus Williams: 6/3 e 6/4.