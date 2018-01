Dementieva e Dokic vencem em Moscou A russa Elena Dementieva, 13.ª no ranking mundial, venceu hoje, pelo Torneio do Kremlin, a sua compatriota, Elena Bovina, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Também avançou para a segunda rodada do torneio, a iugoslava Jelena Dokic, que venceu com dificuldade a russa Lina Krasnorutskaia, por 2 a 1, parcias de 6/3, 5/7 e 7/5. Outros resultados: Alexandra Stevenson (EUA) 2 x 0 Anne Kremer (LUX) Sandra Kleinova (RCH) 2 x 0 Angeles Montolio (ESP) Iroda Tulyaganova (USB) 2 x 0 Tatiana Panova (RUS)