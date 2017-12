Dementieva e Henin vencem no US Open A russa Elena Dementieva e a belga Justibe Hein-Hardenne avançaram nesta terça-feira para as quartas-de-final do US Open - o último torneio do Grand Slam da temporada. Dementieva não encontrou dificuldades e derrotou a checa Lucie Safarova por dois sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-3. Henin, por sua vez, passou pela também checa Zuzana Ondraskova. As parciais foram de 6-3 e 6-0. Outra favorita que avançou para a segunda rodada foi a francesa Amelie Mauresmo. Ela derrotou a italiana Roberta Vinci em dois sets: 6-3 e 6-2. A russa Anastasia Myskina, por sua vez, bateu a tailandesa Tamarine Tanasugarn por fáceis 6-3 e 6-1.