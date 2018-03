Dementieva e Kandarr são eliminadas Quatro beldades do tênis feminino disseram adeus ao torneio de Roland Garros ainda na segunda rodada. A bela alemã Jana Kandarr, que havia eliminado a número 1 da França, Amelie Mauresmo, na primeira rodada, agora perdeu para a italiana Rita Grande por 6/2 e 6/4. Nesta quarta-feira, a russa Elena Dementieva, a sueca Asa Carlsson e a alemã Anke Huber também deixam de encantar as quadras de Paris. Dementieva perdeu seu jogo para a eslovaca Henrieta Nagyova por 2 sets a 0 (duplo 7/5). Carlsson foi derrotada pela austríaca Barbara Schett por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/2). Já Huber acabou eliminada pela francesa Virginie Razzano também por 2 a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/1.