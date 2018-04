Dementieva e Wozniacki são eliminadas em Tóquio

Elena Dementieva foi surpreendida pela ucraniana Kateryna Bondarenko e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/1, em 2 horas e 32 minutos. Agora, ela vai medir forças com a chinesa Na Li, que passou pela russa Vera Dushevina por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, em 1 hora e 9 minutos.

Contundida, Caroline Wozniacki abandonou a sua partida contra a canadense Aleksandra Wozniak no primeiro set, quando perdia por 5/0. A próxima adversária da canadense será a eslovaca Magdalena Rybarikova, que passou pela russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 4 minutos.

Jelena Jankovic sofreu, mas bateu a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em 2 horas e 5 minutos. A tenista sérvia vai enfrentar a russa Elena Vesnina nas oitavas de final em Tóquio.

A russa Maria Sharapova avançou com extrema facilidade. A ex-número 1 do mundo derrotou a austríaca Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 57 minutos. Agora, ela vai enfrentar a russa Alisa Kleybanova que passou pela compatriota Vera Zvonareva, número 7 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 1 minutos.

A polonesa Victoria Azarenka não teve qualquer problema para avançar. Nona colocada no ranking da WTA, ela bateu a chinesa Jie Zheng por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em 1 hora e 10 minutos. Agora, vai duelar com a checa Lucie Safarova.

A polonesa Agnieszaka Radwanska, cabeça de chave número 12, passou pela eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 58 minutos. Sua próxima adversária é a alemã Andrea Petkovic.

A francesa Marion Bartoli se classificou para as oitavas de final em Tóquio ao derrotar a compatriota Aravane Rezai por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 17 minutos. A russa Anastasia Pavlyuchenkova será sua rival nas oitavas de final.