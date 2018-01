Dementieva elimina Davenport no US Open A tenista russa Elena Dementieva garantiu nesta quarta-feira uma vaga nas semifinais do US Open. E a classificação veio com vitória sobre a atual número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (8/6). Dementieva ainda chegou a salvar um match point de Davenport antes de fechar o jogo no terceiro set. Agora, a russa irá enfrentar a francesa Mary Pierce na luta por uma vaga na final do torneio disputado em Nova York, nos Estados Unidos.