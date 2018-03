Dementieva está na final em Miami A raçuda tenista russa Elena Dementieva já conseguiu uma façanha no WTA de Miami: eliminou Venus Williams, nas quartas-de-final. Agora, parte para mais um desafio: será a adversária de Serena Williams na final do torneio, neste sábado. Dementieva garantiu um lugar na final, ao vencer a compatriota Nadia Petrova por 6/4 e 6/2, nesta quinta-feira à noite, num jogo em que mostrou seu estilo de uma verdadeira lutadora em quadra, correndo em todas as bolas e devolvendo quase todas. Nesta sexta-feira serão definidos os finalistas do masculino. Às 15 horas de Brasília, o argentino Guillermo Coria enfrenta o chileno Fernando González e às 21 horas o jogo entre os norte-americanos Vince Spadea e Andy Roddick.