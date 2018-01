Dementieva faz 1 a 0 Rússia na Fed Cup Elena Dementieva fez 1 a 0 para a Rússia no duelo contra a França neste sábado pela manhã, na primeira partida da Fed Cup, principal torneio de tênis feminino entre países. A vitória russa foi na partida de simples sobre Mary Pierce, por 2 sets a 1 (7-6 (7-1), 2-6 e 6-1). As partidas estão sendo disputadas no complexo de Roland Garros, em Paris, na França. O próximo e último jogo deste sábado é entre Amelie Mauresmo (FRA) e Anastasia Myskina (RUS). No domingo, a programação prevê os jogos entre Amelie Mauresmo (FRA) x Elena Dementieva (RUS), seguido de Mary Pierce (FRA) x Anastasia Myskina (RUS) e, finalizando, Nathalie Dechy-Amelie Mauresmo (FRA) x Dinara Safina-Vera Douchevina (RUS).