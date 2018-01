Dementieva faz 2 a 1 Rússia na Fed Cup A Rússia está na frente da França, por 2 a 1, na final da Fed Cup. A vantagem foi garantida com a vitória de Elena Dementieva sobre Amelie Mauresmo por 2 sets a 1 (6-4, 4-6 e 6-2), neste domingo, na quadra de Roland Garros, em Paris. Agora, Mary Pierce precisa vencer Anastasia Myskina para adiar a definição do título para a última partida, de duplas. Em caso de vitória de Myskina, o título do principal torneio feminino entre países fica com as russas.