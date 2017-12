Dementieva ganha e Mauresmo garante vaga A tenista francesa Amelie Mauresmo garantiu vaga nas semifinais do Masters de Los Angeles ao ser beneficiada pela vitória da russa Elena Dementieva sobre a norte-americana Chanda Rubin, neste sábado, por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-1. Ela se classificou com melhor média de sets ganhos e perdidos.