Dementieva ganha torneio de Hong Kong A tenista russa Elena Dementieva (5.ª no ranking da WTA) conquistou neste sábado o título do torneio de Hong Kong, que conta pontos para os rankings. Ela venceu a americana Venus Williams por 6-3 e 6-2. Este é o segundo título de sua carreira (havia ganho apenas o torneio de Hassel, no ano passado).