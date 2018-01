Dementieva sobe com título em Bali A conquista do título de Bali, no domingo, fez a russa Elena Dementieva subir uma posição no ranking mundial, divulgado nesta segunda-feira. Ela passou para o 8º lugar, ultrapassando a sua compatriota Anastasia Myskina, que caiu para 10º - a norte-americana Chanda Rubin, vice no torneio na Indonésia, ocupa agora a 9ª colocação. A liderança continua nas mãos da belga Kim Clijsters, seguida pela sua compatriota Justine Henin. Confira as 10 primeiras do ranking: 1º Kim Clijsters (BEL) - 6589 2º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 6259 3º Serena Williams (EUA) - 4955 4º Lindsay Davenport (EUA) - 3577 5º Jennifer Capriati (EUA) - 2809 6º Venus Williams (EUA) - 2508 7º Amelie Mauresmo (FRA) - 2341 8º Elena Dementieva (SVK) - 2052 9º Chanda Rubin (EUA) - 1994 10º Anastasia Myskina (RUS) - 1702