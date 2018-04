Dementieva surpreende Serena e leva título em Sydney

A russa Elena Dementieva conquistou nesta sexta-feira o Torneio de Sydney, ao surpreender a favorita Serena Williams na decisão. Com facilidade impressionante, a número 5 do mundo superou a líder do ranking em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2.

A partida, que durou apenas 1h15, foi marcada pela inconsistência de Serena. A norte-americana oscilou bons e maus momentos, e pouco lembrou a tenista que não perdeu um único set nas duas primeiras partidas na competição. Durante o jogo, ela mostrou não estar bem fisicamente, e teve de usar uma proteção no joelho esquerdo.

Dementieva, por sua vez, manteve a ascensão que mostrou durante o evento. Nas quartas de final, a russa já havia eliminado a compatriota Dinara Safina, segunda colocada no ranking - curiosamente, também em dois sets e com parciais de 6/2 e 6/3.

Com a vitória, Dementieva alcançou o 15.º título da carreira, e o segundo em Sydney, onde sagrou-se bicampeã. No ano passado, a russa conquistou a taça e deu indícios de que faria ótima temporada, mas não conseguiu confirmar as expectativas.