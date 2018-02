Dementieva vai à final em Roland Garros A tenista russa Elena Dementieva, de 22 anos, se classificou nesta quinta-feira para a final do Torneio de Roland Garros, ao derrotar a argentina Paola Suárez por dois sets a zero. Dementieva começou arrasadora e venceu o primeiro set por 6/0. No segundo set, a argentina esboçou uma reação, mas a russa manteve o controle e fechou o jogo com parcial de 7/5. A partida - que no segundo set registrou seguidas quebras de saque de lado a lado - teve 1 hora e 24 minutos de duração. Na final, Dementieva vai enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Anastasia Myskina e a norte-americana Jennifer Capriati. ?A verdade é que foi um jogo estranho. Ela jogou muito bem o primeiro set, mas no segundo eu melhorei. Apesar disso, não foi o suficiente para levar o jogo para o terceiro set?, lamentou a argentina. E o jogo foi estranho mesmo. A primeira série teve a duração de apenas 27 minutos e Suárez não conseguiu confirmar seu serviço nenhuma vez. Na segunda série, o inusitado foi ainda maior. Nos seis primeiros games, o jogo chegou a 3 a 3 sem que nenhuma das tenistas conseguisse confirmar o seu serviço. A primeira confirmação só se deu no 7º game, quando a russa fez 4 a 3. A argentina ainda reagiria em duas oportunidades, mas a russa errou menos; abriu 7-5 e ganhou a partida. ?Eu estava um pouco tensa no segundo set. Me senti um pouco cansada depois de suas semanas no saibro, onde é mais difícil jogar. Além disso, Paola mudou seu jogo e isso me complicou?, disse Dementieva, que faz a sua melhor campanha em Roland Garros. No ano passado, ela chegou às quartas-de-final do torneio.