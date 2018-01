Dementieva vence e se classifica em Xangai A tenista russa Elena Dementieva derrotou nesta quinta-feira a húngara Petra Mandula por 6-3 e 7-6 e se classificou para as quartas de final do Aberto de Xangai da WTA. A rodada não teve surpresas já que as também favoritas Chanda Rubin (EUA) e Ai Sugiyama (Japão) venceram, respectivamente, as partidas contra a austríaca Barbara Schett (7-6 e 6-2) e Tian Tian Sun (7-6 e 6-4), atleta da casa.